Cannabisdealer verbrodt zijn kans: 5 jaar effectief 17 november 2018

02u22 0 Torhout Een 23-jarige man uit Torhout, die eerder tot een voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld voor drugsdealen, moet nu effectief 5 jaar achter tralies. Hij leefde zijn voorwaarden helemaal niet na.

J.E. kreeg eind 2015 een enorm cadeau van de rechter. Toen hij nog in Kortemark woonde, werd de man betrapt, omdat hij meerdere kilo's cannabis had verkocht. Op zijn proces kon hij de rechter ervan overtuigen dat hij zijn leven volledig herpakt had en van de drugs af was. Daarop moest hij van de rechter geen dag meer langer zitten in de cel. Hij kreeg daarvoor wel vijf jaar voorwaardelijk. Een zware stok achter de deur, zodat de man op het rechte pad zou blijven. E., op dat moment nog aangehouden, verliet opgelucht de rechtszaal en mocht dus meteen de gevangenis verlaten. Maar uit onderzoek bleek dat hij eigenlijk vanaf dag één uit de gevangenis zijn gewone leventje had hervat en opnieuw begon te verkopen. Ook zijn voorwaarden, zoals het zoeken van werk en naar de justitieassistent gaan, leefde de man niet na. "Hij lacht justitie gewoon vierkant uit in het gezicht en moet nu maar op de blaren zitten. Ik vraag hem nu effectief te straffen", sprak de procureur. De jongeman smeekte nog de rechter dat niet te doen en zei dat hij nu écht het licht had gezien. Tevergeefs, want de rechter was niet te vermurwen. (JHM)