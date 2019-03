Cannabis kopen op de Markt in Torhout: burgemeester is geen fan Bart Huysentruyt

26 maart 2019

08u38 0 Torhout Op de Markt in Torhout opent binnenkort de cannabisshop Hemp, waar je legaal cannabis kan kopen. Voor de leegstand in Torhout een goede zaak, maar: “Dit is toch niet het beoogde product dat we in gedachten hadden”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Het pand van de vroegere kledingwinkel Plena Luna staat al een paar jaar leeg. Vorig jaar was er nog sprake van de komst van een klein Italiaans restaurant, maar die plannen gaan niet door. Binnenkort opent er een CBD-shop. Dat staat voor cannabidiol, een van de hoofdbestanddelen van cannabis. Je kan er terecht voor allerlei cannabisproducten waaruit het illegale bestanddeel THC onttrokken is. In andere steden zijn al gelijkaardige shops geopend, onder meer in Brugge.

Op de gemeenteraad toonde Steve Becelaere (N-VA) zich bezorgd. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) deelt dat gevoel. “Ik ben geen fan”, zegt hij. “We hebben een plan om onze binnenstad aantrekkelijker te maken en de leegstand weg te werken, maar dit is niet het product dat we voor ogen hebben. Ik zal navragen of deze zaak over de correcte toelatingen en vergunningen beschikt.”

Wie achter de nieuwe zaak zit, is niet bekend.