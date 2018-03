Camiel Meysmanstraat wordt vernieuwd 14 maart 2018

In Wijnendale bij Torhout starten op 19 maart werken in de Camiel Meysmanstraat. Het gaat om het tweede deel, het laatste stukje straat in het centrum van de deelgemeente met extra aandacht voor voetgangers, parkeren en snelheidsbeperkingen. Er komen nieuwe rioleringen en enkele leidingen worden ondergronds gebracht. De technische ploeg van de stad neemt de heraanleg voor zijn rekening. Eind juni moet de weg klaar zijn. (BHT)