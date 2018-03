Cafébaas veroordeeld voor fatale duw 21 maart 2018

Een 37-jarige cafébaas uit Torhout kreeg 6 maanden cel met uitstel en 600 euro voor een bijzonder noodlottige duw die hij gaf aan een dronken klant. Giovanni Vanhaerens van café 57 werd veroordeeld voor slagen en verwondingen aan T.B. maar ook voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg tegen de Roemeen Haesegan. Op 25 oktober 2015 wilde de cafébaas T.B. uit zijn café zetten, café 57 in Torhout. De cafébaas duwde hem hardhandig buiten, waarop T.B. zijn evenwicht verloor en tegen een 45-jarige Roemeense gastarbeider viel. Die botste met zijn achterhoofd op de stoep. De man verloor het bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan een hersenbloeding. "De duw tegen T.B. gebeurde opzettelijk en alle gevolgen die daaruit voortkomen zijn ook opzettelijk", motiveerde de rechter. Omdat de feiten beoordeeld zijn als opzettelijke slagen wil de verzekeraar van de cafébaas niet tussenkomen. Dus zal Giovanni Vanhaerens voor alle schade zelf moeten opdraaien. Maar de rechter deed nog geen uitspraak over die vorderingen omdat de Roemeense familie eerst alle familiebanden moeten aantonen en de documenten moet laten vertalen. En Giovanni zal allicht ook in beroep gaan. (JHM)