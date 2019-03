Burgemeesters kunnen niks doen: na Brugge ook cannabiswinkel in Torhout Bart Huysentruyt

26 maart 2019

08u38 8 Torhout Al in twee steden in onze regio openen zogenaamde CBD-shops: winkels waar je legaal cannabis kan kopen. In Torhout komt de winkel Hemp pal op de Markt, in Brugge opende Veni Vici in de drukke Noordzandstraat, naast een school. “Als burgemeester kan je maar weinig doen", zeggen Kristof Audenaert en Dirk De fauw (beide CD&V).

Het pand van de vroegere kledingwinkel Plena Luna op de Markt in Torhout staat al een paar jaar leeg. Vorig jaar was er nog sprake van de komst van een klein Italiaans restaurant, maar die plannen gingen niet door. Binnenkort opent er een CBD-shop. CBD staat voor cannabidiol, een van de hoofdbestanddelen van cannabis. Je kan er terecht voor allerlei cannabisproducten waaruit het illegale bestanddeel THC onttrokken is. Dat betekent dat er er niet meer high van wordt. In andere steden zijn al gelijkaardige shops geopend, onder meer in Kortrijk en Brugge.

Op de gemeenteraad in Torhout toonde Steve Becelaere (N-VA) zich maandag bezorgd. Hij verwees daarbij naar de locatie van de zaak: pal naast café Barrage, dat eind 2016 zes weken dicht moest wegens drugshandel. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) deelt het gevoel van bezorgdheid. “Ik ben geen fan”, zegt hij. “We hebben een plan om onze binnenstad aantrekkelijker te maken en de leegstand weg te werken, maar dit is niet het product dat we voor ogen hebben. Ik zal navragen of deze zaak over de correcte toelatingen en vergunningen beschikt.” Wie achter de nieuwe zaak in Torhout zit, is niet bekend.

Het verhaal doet denken aan de recent geopende cannabiswinkel in de Brugse binnenstad. Daar opende Veni Vici in de drukke Noordzandstraat, nota bene op een boogscheut van een secundaire school. Tot eind vorige week was Veni Vici nog gesloten, omdat er problemen waren met vergunningen. Ondertussen is de zaak weer geopend. “Als burgemeester kan je maar heel weinig beginnen tegen de komst van zo'n zaken", zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Je kan er enkel op toezien dat alle vergunningen in orde zijn. We houden deze zaak in Brugge wel in de gaten.”

Terwijl de Markt van Torhout er straks niet meteen aantrekkelijker uitziet - er zit ook al een nachtwinkel op het plein - moeten ze ook in Brugge lijdzaam toezien hoe een stad niet kan sturen waar dit soort zaken dan wel kunnen openen. “We hadden hetzelfde probleem met McDonald’s in de Steenstraat”, haalt Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) aan. “Een gelijkaardig verhaal is de komst van Kruidvat naar de Markt van Brugge. Je kan niet anders dan de markt laten spelen in dit geval. En erop toezien dat alle regels nageleefd worden.”