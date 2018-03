Buddy trail langs Moereveldpad 27 maart 2018

JCI Houtland organiseert op 14 april de Buddy Trail. Dat is een alternatieve trail run, waarbij telkens twee lopers, verbonden door middel van een elastiek, op elkaar aangewezen zijn om naar best vermogen een mooi parcours van 8 kilometer af te leggen. JCI organiseerde in Torhout eerder Heerlijk Houtland en de beachbar JCIsland. Het parcours van de Buddy Trail loopt over het Moereveldpad. Tijdsregistratie wordt voorzien. (BHT)