Bromfietser rijdt tegen boom en paaltjes in berm JHM

15 januari 2019

15u09 0

Op de Torhoutbaan in Torhout is een bromfietser maandagavond van de weg geraakt bij een verkeersongeval. De 30-jarige D.B. reed met de tweewieler richting Oostende toen hij ter hoogte van kilometerpaal 21.2 de controle over zijn bromfiets om onduidelijke redens verloor. De man kwam in de zachte berm terecht en botste daar op een boompje en drie steunpaaltjes. Hij werd met lichte verwondingen naar het Sint-Rembertziekenhuis gebracht.