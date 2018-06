Bromfietser onder invloed 12 juni 2018

02u34 0

In de Rijselstraat in Torhout heeft de politie zondag een 34-jarige man aan de kant geet, die onder invloed van alcohol bleek rond te rijden op zijn bromfiets. D.C legde daarbij een ademtest 'alarm' af, waardoor hij even niet meer mocht rijden, maar zijn rijbewijs niet moest inleveren. (JHM)