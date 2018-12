Bromfietser lichtgewond na aanrijding JHM

19 december 2018

15u40 0

In de Lichterveldestraat in Torhout kwam het dinsdag in de vooravond tot een aanrijding tussen een personenwagen en een bromfiets. De 22-jarige E.P. uit Lichtervelde botste er in haar wagen met de 18-jarige N.T. die op zijn bromfiets reed. De jongeman raakte daarbij lichtgewond maar had geen tussenkomst van de ambulance nodig. Hij zou zelf zijn huisarts raadplegen.