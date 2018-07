Bromfiets getakeld 19 juli 2018

02u24 0

Op de Markt in Torhout controleerde de politie dinsdagavond een bromfiets waarbij de agenten vermoedden dat de bestuurder niet in orde was. Dat klopte want de 26-jarige C.I. uit Torhout bleek niet te beschikken over een keuring of verzekering voor zijn tweewieler. De bromfiets werd getakeld. (JHM)