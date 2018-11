Brokkenpilote richt ware ravage aan 24 november 2018

02u26 0

Een 59-jarige vrouw uit Anderlecht heeft donderdagavond even na 18 uur een ravage aangericht bij een verkeersongeval toen ze van Torhout richting Kortemark reed in de Kortemark-Ellestraat. I.C. week plots om onbekende reden van haar rijbaan af en ramde eerst drie verkeersborden. Daarna ramde ze een distributiekastje en knalde ze vervolgens nog tegen een verlichtingspaal. De vrouw raakte bij het ongeval gewond maar vroeg geen bijstand van een ambulance. Zowel Telenet als Infrax moesten ter plaatse komen om het distributiekastje en de paal te herstellen. De wagen van de vrouw was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. (JHM)