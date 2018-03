Brievenbussen vernield 13 maart 2018

02u28 0

Enkele vandalen hadden het zondag gemunt op twee brievenbussen in de Lindenstraat in Torhout, in de wijk Don Bosco. Een arduinen brievenbus werd omgeduwd en ook een stenen bol op een sokkel werd tegen op de grond gewerkt. Even verderop werd ook een tweede brievenbus omvergeduwd. De brievenbussen liepen hierdoor schade op, een brievenbus kraakte zelfs af. De politie stelde een pv op tegen onbekenden. (JHM)