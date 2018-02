Brievenbus en muur aangereden 02 februari 2018

In de Rijselstraat in Torhout heeft een bestuurder woensdag een brievenbus en een stuk van een omheiningsmuur aangereden. Gelet op de schade ging het wellicht om een tractor of een vrachtwagen. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. (JHM)