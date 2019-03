Brandweerman blust brand in eigen bedrijf, vlak voor hij er met pensioen gaat JHM

28 maart 2019

13u51 0 Torhout Vlak voor hij bij betonfirma Spanbeton met pensioen zou gaan, heeft een brandweerman uit Torhout voor de eerste keer een brand helpen blussen in het bedrijf.

De brand ontstond donderdagmiddag rond 13 uur in het betonbedrijf in de Keibergstraat in Torhout. Opeens viel de elektriciteit uit in het bedrijf en gingen werknemers op zoek naar de oorzaak. Onder andere P., een ervaren brandweerman die in het bedrijf werkte, ging mee op zoek.

In een van de loodsen had een compressor, die de luchtdruk in het bedrijf regelt, vuur gevat. Dat toestel stond samen met twee andere compressoren in een grote scheepscontainer. P. ging als brandweerman de vlammen te lijf, maar merkte snel dat de rook te hevig was. Hij vergrendelde daarop de container en belde zijn collega’s. De brandweer van Torhout had het vuur snel onder controle.

De schade bleef beperkt tot de compressor en via een andere compressor konden de werken snel hervat worden. Voor P. komt zo wel op een bijzondere manier een einde aan zijn loopbaan bij Spanbeton. Op de voorlaatste dag voor zijn welverdiende pensioen moest hij voor het eerst een brand helpen blussen in zijn eigen bedrijf.