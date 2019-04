Brandweer rukt uit voor rokende airbag na botsing JHM

12 april 2019

18u57

De brandweer van Torhout moest vrijdagmiddag rond 17.30 uur tussenbeide komen bij een verkeersongeval in de Roeselaarseweg in Torhout. Daar was een bestuurder van de rijbaan afgegaan en tegen een paal gebotst. De bestuurder bleef ongedeerd maar door de klap waren de airbags in de wagen uitgesprongen. Een van die airbags begon daardoor te roken. In de vrees dat een autobrand zou kunnen volgen werd de brandweer opgeroepen. De situatie was meteen onder controle. Door het ongeval was er geen verkeershinder en de wagen werd getakeld.