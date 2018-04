Brandweer opnieuw naar pottenbakkerij in De Brouckere 20 april 2018

Voor de tweede dag op rij heeft de brandweer naar de pottenbakkerij van het cultureel centrum De Brouckere langs de Aartrijkestraat in Torhout moeten uitrukken. Eergisteren werd op die plek een gasgeur waargenomen. Die ontstond om 16.45 uur aan de oven toen de cursisten de potten gingen maken. Alle aanwezigen verlieten het pand. De brandweer was snel ter plaatse en voerde een controle uit. Er werd echter geen lek gevonden. Gisteren moest de brandweer opnieuw ter plaatse komen op dezelfde plek. Toen werd een oven niet goed gesloten en ontstond een brand in de ovenruimte. (JHM)