Brandweer krijgt brandende frietpot snel onder controle JHM

08 december 2018

13u45 0

De brandweer van Torhout moest zaterdagmiddag uitrukken naar een woning in de Pieter Paul Rubenslaan in Torhout. Daar hadden enkele bewoners rond de middag binnen frietjes gebakken maar opeens sloeg de vlam in hun frietpot. Ze belden meteen de brandweer maar slaagden er ook in om de brandende frietpot naar buiten te dragen. Daar kreeg de brandweer het brandje snel onder controle. In de woning is er dan ook geen schade. Er was enkel sprake van wat rookontwikkeling binnen.