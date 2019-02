Brandweer in de weer met redden van vier varkens in aalput, 1 dier overleden JHM

01 februari 2019

13u09 0 Torhout De brandweer was vrijdag in de weer met het redden van vier varkens die in een aalput gevallen zijn op een boerderij langs de Edewallestraat in Torhout, vlakbij de grens met Kortemark.

Rond 11.30 uur merkte de landbouwer op dat de roostering van de aalput ingestort was en de varkens zich meer dan een meter lager in de aalput bevonden. Hij belde daarop meteen de brandweer en begon zelf met het leegtrekken van de aalput. De brandweer van Torhout kwam langs maar kon de varkens niet zelf naar boven brengen. Daarom werd het gespecialiseerde landbouwteam van brandweer Westhoek opgeroepen. Die brandweermannen komen van post Leke of Veurne ter plaatse en zijn opgeleid voor dit soort situaties. Zij hebben ook speciaal materiaal bij zoals een varkensladder om de varkens op te hijsen en een katrolsysteem. Die ploegen vertrokken na de inspectie naar Torhout. Ze zullen wellicht een tijd in de weer zijn om de zware varkens proberen te redden. Helaas is voor een van de dieren de hulp al te laat gekomen: het dier is intussen overleden. Of de andere varkens het zullen halen is niet duidelijk.