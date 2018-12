Brandweer heeft zolderbrand boven kapsalon snel onder controle Oorzaak vuur is voorlopig niet duidelijk Mathias Mariën

01 december 2018

20u20 0

Op de Markt van Torhout is deze avond even na 18 uur brand ontstaan op de zolderverdieping van kapsalon ‘t Kappershuis. Voorbijgangers merkten de rookontwikkeling op en alarmeerden de hulpdiensten. De schade aan de bovenste verdieping is aanzienlijk. Het kapsalon bleef waarschijnlijk grotendeels gespaard.

De brandweer snelde meteen na de meldingen ter plaatse en bestreed het vuur via het dak. Daarvoor moesten heel wat dakpannen verwijderd worden. Uiteindelijk was de brand relatief snel onder controle. “De oorzaak is nog niet duidelijk”, klinkt het bij de brandweer van Torhout. Uiteindelijk raakte niemand gewond. Op het eerste zicht bleef de schade beperkt. Het kapsalon bleef waarschijnlijk grotendeels gespaard, al zal dat pas bij daglicht helemaal duidelijk worden. Opvallend: net vandaag viert het Torhoutse brandweerkorps het jaarlijkse Barbarafeest. “Maar wij blijven natuurlijk steeds paraat”, klinkt het nog.