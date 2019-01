Brandje in appartement door kersenpitkussentje JHM

11 januari 2019

In een appartement op de markt in Torhout is donderdagavond rond 21.30 uur brand uitgebroken. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek de boosdoener een kersenpitkussentje te zijn. Dat was oververhit geraakt toen het opgewarmd werd in de microgolfoven. Dat ging gepaard met een flinke rookontwikkeling maar vuur ontstond er niet. De brandweer had de situatie meteen onder controle. Er is geen schade in het appartement al gaf het kersenpitkussentje wel een sterk verbrande geur af.