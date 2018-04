Brandje aan omheining 23 april 2018

04u33 0

De brandweer van Torhout is zaterdag rond 16 uur uitgerukt naar de Breemeersstraat na melding van een brand. Ter plaatse bleek dat een doek op een afsluiting vuur had gevat. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Het brandje was snel geblust. (MMB)