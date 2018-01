Brand treft woning OCMW-voorzitter CUVELIER WEKT VROUW EN KINDEREN EN VERMIJDT ERGER JELLE HOUWEN

02u34 0 Jelle Houwen De brandweer moest heel wat verbrande spullen uit de woning van Joost Cuvelier naar buiten brengen om na te blussen. Torhout In de woning van OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (52) in de Rubenslaan brak gisterochtend een korte, maar felle brand uit. Die vernielde er de stookruimte. Joost merkte de brand zelf als eerste op. "Ik had net de krant gelezen toen ik geknetter hoorde", zegt hij. "Daarna heb ik iedereen gewekt en naar buiten geroepen."

Het nieuwe jaar is in mineur gestart voor de Torhoutse voorzitter van het OCMW. Even voor 8 uur merkte hij zelf het vuur op in zijn woning. "Ik was al een half uurtje wakker en maakte me klaar om te gaan werken", zegt Joost, die relatiebeheerder is bij Infrax, naast zijn bevoegdheden als schepen en OCMW-voorzitter. "Toen ik buiten mijn krant ging halen hoorde ik geknetter. Maar ik dacht dat het van de storm afkomstig was en ging binnen mijn krant lezen. Maar het geknetter bleef aanhouden. Daarna ben ik in de stookruimte gaan kijken. Er was al heel wat vuur en rook."





Benny Proot Joost Cuvelier.

Hamster redt het niet

Joost trok de deur dicht en ging eerst zijn zijn vrouw Martine, zoon Robbe (16) en dochter Fiebe (19) wekken. "Ik schreeuwde dat er brand was en ze meteen naar buiten moesten, pyjama of niet. Daarna twijfelde ik even om de brand zelf te blussen maar belde toch maar meteen de brandweer", vertelt Joost. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur in de stookruimte snel onder controle. Maar inmiddels was er al veel schade. De brand ontstond accidenteel in de verwarmingsketel, maar sloeg over op spullen ernaast. Zo verbrandde een wasmand met wat textiel in, een wasrek en enkele plastic zakken met schoenen. Ook de isolatie rond de ketel begon te smeulen, wat een indringende brandgeur veroorzaakte. De brandweer bracht alle spullen buiten en bluste die daar nog na. "Er is wel wat materiële schade maar gelukkig raakte niemand gewond. En we mogen ons ook gelukkig prijzen dat de brand nog snel opgemerkt werd. Dit kon anders veel erger afgelopen zijn. De hamster van mijn studerende dochter, die in een ruimte naast de stookruimte bleef, heeft het helaas niet overleefd. Het arme diertje is allicht gestikt."





Douchen bij familie

De brand heeft wel behoorlijk wat gevolgen voor het gezin Cuvelier, dat anderhalf jaar geleden ook al dieven over de vloer kreeg die aan de haal gingen met de gezinswagens. "Aangezien de verwarmingsketel volledig uitgebrand is, hebben we voor het ogenblik dus ook geen verwarming meer", zegt Joost.





"En we kunnen ook niet beschikken over warm water. Familieleden hebben ons wel al elektrische olieradiatoren gebracht, zodat we ons toch wat kunnen verwarmen, zeker nu het komend weekend weer kouder zal worden. En ook om te douchen kunnen we bij familie terecht. Het zal even behelpen zijn, maar alles komt wel goed. Het zal ook even wachten zijn op de verzekering. Ik had me begin 2018 wel anders voorgesteld, maar goed, het kon allemaal veel erger zijn", besluit Joost.