Brand in rijwoning in centrum Turnhout Jef Van Nooten

03 april 2018

17u01

Bron: eigen berichtgeving 0 Torhout Op de Steenweg op Oosthoven in het centrum van Turnhout woedt een brand in een rijwoning. De brandweer is met een ladderwagen ter plaatse om het vuur te blussen. De brand veroorzaakt een felle rookontwikkeling.

De Steenweg op Turnhout is volledig afgesloten tussen de Ring en de Theobalduskapel. Over de omstandigheden van de brand is nog niks gekend.