09 april 2019

In de Keibergstraat in Torhout moest de brandweer maandagnacht tussenbeide komen voor een brand in een woning. Daar bleek een robotstofzuiger die in het stopcontact zat om op te laden vuur te hebben gevat. Er ontstond wellicht een kortsluiting iets na middernacht waardoor de brand kon ontstaan. Dat ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur echter snel onder controle. Er vielen geen gewonden.