Brand aan verreiker 16 juni 2018

02u51 0

In de Ellestraat op het grondgebied tussen Kortemark en Torhout ontstond gisteren rond de middag brand in een verreiker. Een jongeman was bezig met aarde te vervoeren en merkte plots vuur op die uit de motor opsteeg. Hij zette de verreiker aan de kant, maar kon de brand niet zelf blussen. De brandweer van Kortemark kwam ter plaatse en kon de verreiker, die intussen bijna op een parking stond, snel blussen. De schade is evenwel aanzienlijk aan het werktuig. (JHM)