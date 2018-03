Brand aan scooter in woning 08 maart 2018

In de Werkenstraat in het centrum van Torhout brak dinsdagmiddag een bizarre brand uit in een woning. In de garage van het huis had een mandje dat bevestigd was aan een scooter plots vuur gevat. Wellicht ligt een vergeten sigaret aan de oorzaak van het brandje. De brandweer kwam ter plaatse maar de bewoners hadden het vuur grotendeels zelf al geblust. De schade bleef miniem.





(JHM)