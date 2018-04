Brand aan De Brouckere: cursist vergeet oven te sluiten 19 april 2018

In het Cultureel Centrum De Brouckere op de hoek van de Aartrijkestraat met de s' Gravenwinkelstraat in Torhout is gisterochtend brand uitgebroken.





Het ging om een brand in de ruimte waar cursisten 's avonds potten bakken. "Na afloop van de cursus worden de potten in een oven gestopt die 's nachts automatisch aanslaat om de potten op een temperatuur van boven de 800 graden te bakken", zegt directrice Karien Bardoel. "Een van de ovens, die aan het raam van de stookruimte, werd door een van de cursisten echter niet goed afgesloten. De oven trad in werking maar daardoor werd de ganse stookruimte ook erg verhit." In de ochtend rond 8 uur bereikte de ruimte een temperatuur van 250 graden. Dat zorgde ervoor dat het raam naast de oven het begaf en de houten omkadering in brand vloog. De brandweer kon het smeulend houtwerk snel blussen. Er is evenwel wat materiële schade rond de oven ook. (JHM)