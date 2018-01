Botsing 31 januari 2018

02u48 0

In de Aartrijkestraat in Torhout is het maandagochtend tot een aanrijding gekomen tussen de voertuigen van de 39-jarige V.V. en de 25-jarige N.V., beiden uit Torhout. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Hun voertuigen moesten nadien wel getakeld worden. (JHM)