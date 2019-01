Botsing tussen twee wagens JHM

18 januari 2019

09u07 0

In de Kortemarkstraat in Torhout kwam het donderdagavond om 19.20 uur tot een verkeersongeval waarbij twee wagens betrokken waren. De 30-jarige M.V. uit Torhout en de 41-jarige M.D. uit Brugge kwamen daar met elkaar in botsing. Ze raakten allebei niet gewond maar hun wagens waren wel beschadigd.