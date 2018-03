Botsing op Roeselaarseweg 27 maart 2018

03u08 0

Op de Roeselaarseweg in Torhout kwam het gisteren in de namiddag tot een botsing tussen twee personenwagens. Dat gebeurde toen een van de bestuurders zijn oprit verliet en de Roeselaarseweg wilde opdraaien. De bestuurder van een wagen die richting Lichtervelde reed, had dat te laat gezien en remde nog hevig maar het kwam toch tot een kleine botsing. Daarbij vielen geen gewonden. Er was geen hinder voor het verkeer. (JHM)