Botsing bij invoegen op snelweg 28 maart 2018

Op de E403 in Torhout kwam het gisterenochtend rond 7.30 uur tot een botsing tussen twee personenwagens. Een personenwagen die van de afrit van Torhout kwam en richting Brugge wilde rijden, voegde er links in terwijl een automobilist die in dezelfde richting reed naar rechts wilde invoegen om de oprit naar Torhout te nemen. Bij dat kruisen kwam het tot een lichte botsing. Daarbij vielen geen gewonden. De schade was minimaal en om te voorkomen dat er files waren, zetten beide bestuurders zich aan de kant om daar de papieren in orde te brengen . (JHM)