Bomen in Heilig-Hartpark krijgen jasje Bart Huysentruyt

10 januari 2019

15u15 0 Torhout De bomen in het Heilig-Hartpark en de raampartijen van de Sint-Pieterskerk in Torhout hebben sinds kort gebreide jasjes aan.

Wildbreien is een vorm van tijdelijke street art waarbij personen lapjes in of aan elkaar haken, breien of naaien en die in de stad verspreiden. Het idee is om publieke objecten te versieren, personaliseren en mooier te maken met de kleurrijke breiwerken. Het inpakken van een voorwerp wordt bombing genoemd. In Torhout hebben de makers ervan etiketten achtergelaten met wensen voor een betere wereld.