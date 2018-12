Boer brandt afval op kerstavond, brandweer niet blij na massale uitruk Bart Boterman

16u17 1 Torhout De brandweer is op kerstavond met man en macht uitgerukt omdat een landbouwer uit Torhout afval aan het verbranden was. De brandweer was niet echt blij en zal een factuur opsturen.

Getuigen zagen iets voor 23 uur metershoge vlammen opstijgen bij een stal in de Langenhoekstraat. Ze dachten dat het gebouw in lichterlaaie stond. Die informatie kregen de hulpdiensten dus ook. “Bij dergelijke melding wordt meteen versterking opgeroepen. Zowel de brandweerposten van Torhout en Ruddervoorde van Hulpverleningszone 1 en versterking van de zone Midwest rukten uit. Bij aankomst bleek dat de landbouwer vuilnis aan het verbranden was, een hoop van ongeveer 3 op 3 meter. En dat op kerstavond rond 23 uur”, zegt brandweermajoor Bernard Diopere.

De politie stelde een proces-verbaal voor overtredingen op de milieuwetgeving en maakt het dossier over aan de milieu-inspectie. De brandweer was evenmin opgezet met de massale uitruk op kerstavond. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn geweest dat de pompiers een afvalbrand moesten blussen op het erf.

“Er zal wellicht een factuur volgen. Het is bovendien jammer dat onze brandweermannen hun kerstfeesten moesten verlaten voor een afvalbrand. Met plezier staan ze op stand-by, maar niet voor zoiets. De landbouwer heeft weliswaar niet zelf de brandweer gebeld, maar afval verbranden mag niet”, besluit Bernard Diopere.