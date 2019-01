Bluswater in woonkamer na schoorsteenbrand JHM

28 januari 2019

In de Komeetstraat in Sint-Henricus nabij Torhout ontstond zondagavond iets na 21 uur een schoorsteenbrand. De brandweer had die snel onder controle. Er is geen schade aan de woning maar via de schouw is wel wat bluswater in de woonkamer terecht gekomen. Er vielen geen gewonden.