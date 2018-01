Blauwe graffiti van huis Cerclesupporters verwijderd 02u37 0 Foto Jelle Houwen Een professionele firma kwam gisteren de blauwe verf verwijderen van de gevel van de woning van Sylvie en Jochen, die aangebracht werd door een Club-vandaal. Torhout Twee maanden nadat een vandaal voor de tweede keer in vier jaar blauwe verf en de letters 'Club' aanbracht op de auto van een gezin Cerclesupporters uit de Werkenstraat in Torhout, zijn de laatste sporen daarvan gisteren verwijderd.

Een professionele reinigingsfirma uit Zulte kwam de gevel, brievenbus en blauwsteen van Sylvie en Jochen poetsen.





Dat gebeurde met een grote stoommachine, nadat oplosmiddel aangebracht werd op de gevel. Die klus nam een ganse dag in beslag. Alhoewel de meeste verf verwijderd is, blijft een lichte blauwe schijn zichtbaar. "Helemaal weg is het dus niet", zucht Sylvie Campe.





"En jammer genoeg moeten wij deels voor die schade opdraaien. De vandaal is immers nog steeds niet gevonden en dus kunnen de kosten niet op hem verhaald worden. Gelukkig komt onze brandverzekering tussen, want de kosten voor de reiniging bedragen 1.450 euro. Wij betalen enkel de franchise nog, 250 euro. Het blijft zuur geld, want wij hebben niet gevraagd om een bezoekje van die vandaal." De nieuwe Volkswagen Caddy van het koppel, die ook aangepakt werd, is intussen wel hersteld. Club Brugge en sponsor Auto Terminus namen die klus op zich. Zij zorgden ervoor dat de verf verwijderd werd van de motorkap, de koplampen en de grille. Het koppel sprak ook het fonds van beide ploegen aan dat slachtoffers van vandalisme kan vergoeden.





"Maar we komen niet in aanmerking, omdat wie niet binnen de perimeter van het stadion wonen", weet Sylvie. "Ah, de auto is hersteld en we stellen het gebaar van Club erg op prijs. Hopelijk komt die vandaal nu geen derde keer langs."





(JHM)