Bisdom laat Groenhove (beetje) los 14 mei 2018

Het Bisdom van Brugge laat het centrum Groenhove in Torhout voor een groot stuk los. Het indrukwekkende domein in het Groenhovebos verdwijnt als diocesaan centrum.





"Eind december 2017 besliste bisschop Lode Aerts om alle kerkelijke vorming en opleiding te bundelen en te organiseren vanuit het Grootseminarie in Brugge", zegt woordvoerder Inge Cordemans. "Dit wordt ook het nieuwe diocesane centrum waar de diensten onderdak zullen vinden. Groenhove wordt het dienstenhuis van het bisdom." Concreet betekent dat dat Groenhove een huis van bezinning en retraite blijft, maar dat een aantal ruimtes wel vrijkomen. Zo zal de Torhoutse school De Torretjes er onderdak krijgen voor een tweede vestiging. (BHT)