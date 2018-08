Billy's is nieuwe naam voor Apropoo 28 augustus 2018

Het nieuwe studentencafé dat opent op de hoek van het stationsplein en de Stationsstraat zal Billy's heten. Dat maakte uitbaatster Nathalia Delrue zopas bekend op haar Facebookpagina. De zaak was jarenlang bekend onder de naam Apropoo en viel voorheen al in de smaak bij studenten. Maar de naam Apropoo had ook een negatieve bijklank. Het café droeg van vroeger een drugetiket mee.





De nieuwe uitbaatster, die in de straat al verenigingencafé Flandria runt, schilderde de gevel in het wit en wil met een propere lei herbeginnen. (BHT)