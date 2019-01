Bijna witte rook voor pluimveeslachterij Lammens? Directeur Koen Goossens: “Voorlopig positief nieuws van FAVV, nog enkele aanpassingen” Jelle Houwen

23 januari 2019

17u59 0 Torhout De kans is groot dat pluimveeslachterij Lammens in Torhout terug mag heropstarten. Het bedrijf is nu al een maand dicht nadat minister Denis Ducarme de vergunning voor snij- en slachten en die voor bereidingen introk. Het FAVV moest uiterlijk vandaag oordelen over de nieuwe aanvraag, met het voorgestelde aanpassingsplan. “En ze reageren voorlopig positief, op nog twee punten na”, zegt directeur Koen Goossens. Als dat weg gewerkt wordt kan het bedrijf allicht heropstarten.

Komt er eindelijk eens goed nieuws voor het 85 jaar oude bedrijf langs de Wijnendale-Stationsstraat? Al maanden zit het bedrijf in de hoek waar de klappen vallen. Er is al lange tijd een herstructurering aan de gang, waar 86% van de schuldeisers ook in gelooft. Het bedrijf sleept een schuldenberg van 15 miljoen euro op een omzet van 45 miljoen met zich mee. Die herstructurering liep onder de leiding van aangetrokken directeur Koen Goossens voorspoedig maar afgelopen maanden kwam het bedrijf meermaals slecht in het nieuws: bij verschillende stalen werd de afgelopen maanden sporen van besmetting met Salmonella gevonden. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) riep daardoor begin november in amper 1 week tijd eens verschillende producten terug van bij de drie afnemers van Lammens: Colruyt, Carrefour en Renmans. Sindsdien hield het FAVV het bedrijf nauwlettend in de gaten maar bleven maar besmette stalen binnen komen. Daarop trok federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op 21 december twee van de drie vergunningen van Lammens in. De Raad van State bevestigde dat waardoor het bedrijf al een maand stil ligt. 160 arbeiders zijn al die tijd technisch werkloos.

Aanpassingsplan

Het bedrijf en Koen Goossens bleven echter niet bij de pakken zitten en dienden een nieuwe aanvraag in voor een snij- en slachtvergunning. De tak van bereidingen laten ze vallen. De problemen met de salmonella werden grondig aangepakt en het volledige bedrijf werd tot in de puntjes gereinigd. Ze stoffeerden hun aanvraag ook met een aanpassingsplan. Daarover moest het FAVV zich ten laatste op 23 januari buigen. “En we krijgen een voorlopig positief antwoord”, legt Koen Goossens uit. “Op twee punten moet ons plan nog aangepast worden. De bevindingen van het FAVV werden aan de architect overgemaakt die ze meteen zal uittekenen. We willen een drievoud daarvan op donderdag al aan het FAVV bezorgen. Het gaat om de ruimte waar het slachtafval gestockeerd wordt. Die bevindt zich al in een ander magazijn aan de andere kant van de straat maar moet aangepast worden. Er moet ook nog een nieuwe dieptereiniging uitgevoerd worden, die we meteen zullen doen. Daarvan bezorgen we het FAVV dan ook foto’s. We hopen dan op een positief advies waardoor we vrijdag al misschien formeel een nieuwe snij- en slachtvergunning hebben.”

Personeel staat klaar

Als dat het geval is kan Lammens maandag om 4 uur eindelijk heropstarten. “We herbeginnen uiteraard pas als het FAVV volledig haar toestemming geeft”, verduidelijkt Goossens. “Maar in dat geval kunnen maandagochtend al de eerste kippen geleverd worden om te slachten en kan bijna al het personeel terug aan het werk. Iedereen staat klaar. Als blijkt dat we in het begin niet op volledige capaciteit kunnen draaien passen we daar een mouw aan. Ook onze klanten staan klaar. Carrefour nam in tussentijd af van onze Nederlandse collega’s maar kunnen meteen terug overschakelen naar ons. Dat geldt ook voor Colruyt. Zij houden begin februari overigens nog zelf een audit hier.” Het lijkt er dus op dat er écht goed nieuws zit aan te komen voor Lammens. De 175 gezinnen die leven van de werkzekerheid bij Lammens wachten hopend af.