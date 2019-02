Bij manoeuvreren tegen laadklep van truck geknald JHM

07 februari 2019

Een 43-jarige vrouw uit Torhout had donderdagochtend om 8 uur flink wat pech toen ze van haar oprit reed in de Bruggestraat in Torhout. Net op het moment dat S.M. aan het achteruitrijden was en haar oprit verliet, liet een geparkeerde vrachtwagen de laadklep zakken. Daardoor kwam haar auto tegen de laadarmen terecht. De vrouw raakte niet gewond maar er was schade aan de linkerachterzijde van haar wagen. De politie kwam ter plaatse.