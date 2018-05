Biggetje vertedert koning Filip VORST KRIJGT RONDLEIDING OP SCHOLENCAMPUS SINT-REMBERT BART HUYSENTRUYT

16 mei 2018

02u25 0 Torhout Koning Filip heeft gisteren de scholencampus Sint-Rembert in Torhout bezocht. De koning kreeg een bakje aardbeien cadeau en raakte vertederd door een biggetje in de stallen van de schoolboerderij.

Met vlaggetjes in de driekleur verwelkomden de scholieren van Sint-Rembert de koning gisterenvoormiddag. Met 7.000 leerlingen is het een van de grootste scholen in de regio. Onze vorst kwam langs om er kennis te maken met de school en hun project rond duaal leren. Samen met het diepvriesgroentenbedrijf Greenyard Frozen in Westrozebeke bij Staden, waar de koning later op de dag nog naartoe trok, wil de school volgend jaar leerlingen laten kennismaken met het bedrijfsleven. "Goed voor een geweldige leerervaring met speciale aandacht voor de landbouwsector en de voedingsindustrie", zegt directeur Ann Stael.





In de scholencampus verkende koning Filip de richtingen van het secundair onderwijs. "Ik heb even met de koning kunnen spreken over mijn werk hier in het atelier", vertelt Simon (17). "Ik was net bezig met het draaien van aluminium. De koning toonde zich toch wel geïnteresseerd."





High five

Daarna trok Filip naar de speelplaats van de eerste graad, waar de jongeren hem stonden toe te juichen. Hij gaf hen een hand of een high five en kreeg van de jonge Juliette een doosje aardbeien cadeau. "Fantastisch", glundert afdelingshoofd Katrien Delanghe. "De koning zei dat hij een fan was van aardbeien en dat hij en de koningin die binnenkort zouden opeten. Het zijn onze eigen geteelde aardbeien, dus dat is wel speciaal."





Prijskampen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die zelf tot haar achttiende op deze school zat, week geen moment van de zijde van koning Filip. "Ik vind het wel sympathiek dat hij de tijd neemt om hier even langs te komen", zegt ze. "Torhout is een echte onderwijsstad. Je kan hier echt alle richtingen volgen in de binnenstad. Ik ben trots dat ik dat even kan tonen."





Even later trok het gezelschap naar de Landbouwschool in de Ruddervoordestraat, waar Filip in een aangepast pak de varkensstal in mocht. Tot jolijt van de scholieren nam Hilde Crevits een biggetje vast. Het vertederde de koning. Hij genoot ook zichtbaar van het bezoek aan de jonge koeien op de schoolboerderij, die gerund wordt door Mathijs Vandewalle en zijn gezin. "Ik ben hier teeltoverste en woon op dit domein", zegt hij. "Er verblijven vijftig zeugen, die door de leerlingen van de school ook verzorgd worden. De koning toonde interesse in de koeien. Ik heb hem verteld dat ze ook deelnemen aan prijskampen en dat de kalveren vanaf dag één van hun moeder gescheiden worden. Dat is beter voor hun ontwikkeling. Hij luisterde in elk geval aandachtig."