Bewoner vergeet pot op vuur: flat onbewoonbaar 25 juni 2018

02u37 0

In de Zuidstraat in Torhout is zaterdagavond een appartement onbewoonbaar verklaard na een zware brand.





Voorbijgangers belden omstreeks 22.30 uur de brandweer op, nadat ze rook uit de flat op de tweede verdieping zagen komen. De pompiers moesten de toegangsdeur van het appartement forceren en werden meteen geconfronteerd met een dikke zwarte rook. "De bewoner was in slaap gevallen en had vergeten dat er nog een pot op het vuur stond", zegt brandweerkapitein Bernard Diopere van de Torhoutse brandweer.





De 43-jarige man raakte licht bevangen door de rook en moest overgebracht worden naar het Sint-Rembertziekenhuis. Zijn buren werd uit voorzorg geëvacueerd.





Tijdens de evacuatie inhaleerde een 64-jarige dame teveel rook. Ook zij werd ter controle weggevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur uiteindelijk relatief snel onder controle. Het appartement liep wel veel rookschade op en is tijdelijk onbewoonbaar. De Zuidstraat werd tijdens de bluswerken plaatselijk volledig afgesloten voor het verkeer. (SDVO)