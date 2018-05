Bewoner lichtgewond bij brand 31 mei 2018

Bij de kleine brand die dinsdagmiddag is ontstaan in de keuken van een flat op de eerste verdieping in de Werkenstraat is een buurman lichtgewond geraakt. Een bejaard koppel had een pot op het vuur laten staan waardoor een flinke rookontwikkeling ontstond. Buurman J.L. (44) was alert en had het in de gaten. Hij drong het huis binnen en haalde de pot van het vuur. Daarbij raakte hij echter bevangen door de rook en moest hij naar het ziekenhuis worden overgebracht.





Door zijn reactie kon hij wel een brand vermijden. De brandweer kwam nadien ter plaatse om de woning te verluchten. (JHM)