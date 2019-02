Bestuurster onder invloed crasht om 7 uur ‘s morgens na lange feestnacht BBO

10 februari 2019

14u45 0 Torhout Een 25-jarige vrouw uit Ichtegem is voor 15 dagen haar rijbewijs kwijt na een crash onder invloed van alcohol, op zondagmorgen in de Oostendestraat in Torhout.

De vrouw had er allicht een lange feestnacht op zitten. Volgens de politie Kouter reed de vrouw rond 7.15 uur in de richting van Ichtegem. Aan het kasteel van Wijnendale verloor ze de controle over haar stuur. De auto reed in de verhoogde grasberm en ramde drie boompjes, de bijhorende ondersteuningsbalen en drie aanwijsborden.

Bestuurster T.V. bleek niet gewond maar blies wel positief na een alcoholtest. Haar auto raakte beschadigd en de politie liet een takeldienst ter plaatse komen. De vrouw mag zich allicht nog aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten.