Bestuurster lichtgewond na dubbele botsing 26 januari 2018

02u46 0 Torhout Evi Bisschop uit Torhout is gisteren, op weg naar haar werk in het woonzorgcentrum Sint-Remigius in Pittem, lichtgewond geraakt bij een dubbele botsing.

De 40-jarige vrouw stond rond 7.45 uur stil op de Joos de Ter Beerstlaan in Pittem en wilde een tegenligger laten passeren, vooraleer ze zelf links zou afslaan naar de Koolskampstraat. Achter haar kwam een bestelwagen van het bedrijf Atlas Copco gereden. "Het was donker en plots doemde die stilstaande auto voor me op", zegt de bestuurder van de bestelwagen. "Ik was compleet verrast. De bestuurster duwde niet op haar rem, waardoor ik geen stoplichten bemerkte."





De bestelwagen knalde hard tegen de achterzijde van de Peugeot 306 van Evi Bisschop. Door de klap werd de auto weggekatapulteerd naar de linkerzijde van de rijweg. Daar werd het voertuig van de Torhoutse een tweede keer aangereden, door een Audi A4. Alleen Evi Bisschop raakte gewond. "Ik ben onmiddellijk uitgestapt om hulp te bieden", zegt de bestuurder die het ongeval veroorzaakte. "Zonder problemen kon ik de deur van de Peugeot openmaken. Ik heb de veiligheidsgordel van de vrouw losgesneden en haar voorzichtig helpen uitstappen. Eerst was ze helemaal van streek - begrijpelijk, na zo'n klap, maar een tijdje nadien kon ze zelfs al even lachen." Evi Bisschop werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. Door het ongeval was de Joos de Ter Beerstlaan tijdens de ochtendspits een tijdlang plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. (VHS)