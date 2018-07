Bestuurster crasht aan kasteel 03 juli 2018

Een 22-jarige vrouw uit Wielsbeke heeft zondagmiddag in de Oostendestraat van Torhout de controle over haar stuur verloren terwijl ze in de bocht van het kasteel van Wijnendale reed. De auto belandde zo op de middenberm en ramde enkele paaltjes. Ze raakte daarbij niet gewond, maar haar wagen was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. (JHM)