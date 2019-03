Bestuurders spelen rijbewijzen 6 uren kwijt na ongevallen en vlucht JHM

03 maart 2019

13u51 0 Torhout Twee bestuurders moesten afgelopen weekend hun rijbewijzen voor 6 uren afgeven aan de politie na twee ongevallen op het grondgebied van Torhout. Een 75-jarige man wilde vluchten toen hij de politie zag en speelde ook zijn rijbewijs kwijt.

Een eerste ongeval vond zaterdagmiddag even na 16 uur plaats in de Rijselstraat. De 76-jarige W.P. kwam er in zijn auto frontaal in botsing met de lichte vrachtauto bestuurd door de 37-jarige W.D. Bij het ongeval raakten niet alleen W.P. maar ook zijn twee passagiers, een vrouw van 71 en een vrouw van 75, lichtgewond. Zij moesten allen voor verzorging naar het ziekenhuis. W.D. uit Torhout legde na het ongeval een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren. Bij het ongeval raakten ook nog twee geparkeerde voertuigen beschadigd. De twee wagens van het ongeval werden getakeld. In de Hogestraat moest een fietser zaterdagnacht om 1.45 uur dan weer zijn rijbewijs voor 6 uren afgeven. De 22-jarige A.C. reed er met zijn fiets tegen een geparkeerde auto en kwam ten val. Hij raakte daarbij lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis. Eerder zaterdagavond wilde een 75-jarige man uit Ardooie rond 23 uur op de N32 toen hij de politie opmerkte. F.V. maakte rechtsomkeer maar kon staande worden gehouden door de politie. Hij legde een ademtest ‘alarm’ af en moest zijn rijbewijs 3 uren afgeven.