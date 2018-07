Bestuurder rijdt tegen gevel en vlucht 02 juli 2018

In de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Torhout is een wagen vrijdagavond tegen de gevel van een woning gebotst. De aanrijder pleegde daarna vluchtmisdrijf.





Brokstukken van de wagen lagen nog ter plaatse. De politie spoort de bestuurder op. (JHM)