Bestuurder ranselt vader af voor ogen van 11-jarig zoontje, ‘omdat hij te traag reed in zone 30’ Verdediging: “Slachtoffer is onvoorzichtig geweest door uit zijn auto te stappen” JHM

02 april 2019

11u52 0 Torhout Een 48-jarige man uit Ichtegem eist van een agressieve bestuurder uit Torhout 2.214 euro na zinloos geweld. Omdat hij ‘in de zone 30 te traag reed’, werd C.D. op straat voor de ogen van zijn 11-jarige zoontje in elkaar geslagen. “Mijn kind heeft er weken nachtmerries van gehad en durfde niet alleen naar school”, sprak de vader. Opvallend: de verdediging ziet ook schuld bij het slachtoffer: “Hij is onvoorzichtig geweest door uit te stappen”.

De feiten gebeurden op 6 februari 2017 in de Bruggestraat in Torhout, vlak aan het zwembad en de school van Sint-Rembert. C.D. moest er meermaals stoppen om kinderen over te laten, want de les was net gedaan. O.D., die achter hem reed, kon maar matig appreciëren dat C.D. opnieuw aan een zebrapad gestopt was en ging verhaal halen. “Ik had die man al opgemerkt, omdat hij zenuwachtig achter mij reed”, vertelt C.D. “Toen hij uitstapte, verliet ik ook mijn wagen om te vragen of er iets aan de hand was. Maar meteen gaf hij mij een vuistslag, nam me in een houdgreep en probeerde me te wurgen. Dat gebeurde allemaal voor de ogen van mijn 11-jarige kind dat in de wagen zat. Mijn zoontje stapte uit en begon hard te wenen.”

Ook het slachtoffer treft schuld, want hij is onvoorzichtig geweest door uit te stappen. Een voorzichtige bestuurder zou blijven zitten in zijn wagen. Advocaat van beklaagde O.D.

C.D. was inmiddels op de grond gewerkt en kreeg daar nog enkele trappen van een razende O.D. Pas toen enkele omstanders O.D. wegtrokken, hield het geweld even op. Niet voor lang evenwel, want toen C.D. de nummerplaat van O.D. wilde noteren, viel die man hem weer aan. Opnieuw kwamen de omstanders tussen en intussen was de politie gearriveerd.

Mijn eigen zoontje is daar al enkele maanden eerder omvergereden op het zebrapad, door iemand die leerde autorijden. Mijn zoon hield er een gehavende knie aan over. Op het moment van de agressie waren we net daarvoor op de terugweg van de kinesist. Slachtoffer C.D.

De agressieve man stuurde enkel zijn advocaat naar de rechtbank. “Het gaat om zwaar zinloos geweld van een man die al veroordeeld werd wegens agressie, verboden wapens en vluchtmisdrijf”, sprak de procureur. “Ik vorder een strenge straf.” De advocaat van O.D. hield een opmerkelijk pleidooi. “Ook het slachtoffer treft schuld, want hij is onvoorzichtig geweest door uit te stappen. Een voorzichtige bestuurder zou blijven zitten in zijn wagen”, sprak ze.

Zoontje omver gereden

O.D. verklaarde op zijn beurt aan de politie dat hij vond dat zijn voorganger te traag reed in de zone 30 en daardoor al tweemaal bruusk moest remmen. “Te traag rijden in zone 30, dus?”, zegt C.D. ongelovig. “Hoe kan je daar nu harder rijden, en zeker na schooltijd en met 6 zebrapaden op mijn pad? Bovendien is mijn eigen zoontje daar al enkele maanden eerder omvergereden op het zebrapad. Hij tuimelde over de motorkap van een wagen van iemand die leerde autorijden. Mijn zoon hield er een gehavende knie aan over. Op het moment van de agressie waren we net daarvoor op de terugweg van de kinesist. Hij heeft zelf gezien hoe zijn papa afgeranseld werd. Ik vond het zo beschamend om daar zo op de grond te liggen. Mijn zoon had weken nachtmerries en durfde niet met de fiets naar school uit vrees die man terug tegen te komen.”

De dader riskeert een celstraf. Vonnis op 7 mei.