Bestuurder legt positieve ademtest af na ongeval op rotonde Siebe De Voogt

30 december 2018

11u46 0

In de Noordlaan in Torhout is een 25-jarige bestuurder uit Torhout zondagmorgen even voor 7 uur gecrasht met zijn wagen. H.J. verloor op de rotonde bij de Bruggestraat de controle over z’n stuur en knalde op een verlichtingspaal. Hij raakte lichtgewond, maar moest niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. De twintiger bleek onder invloed te zijn van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af, waarop de politie zijn rijbewijs voor 15 dagen introk. De wagen van de man bleek door de klap niet meer rijvaardig en werd getakeld.