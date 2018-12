Bestuurder knalt showroom binnen en pleegt vluchtmisdrijf Mathias Mariën

02 december 2018

15u06 0 Torhout De zaakvoerders van Renault-garage Decleir langs de Oostendestraat in Torhout zijn op zoek naar getuigen nadat zaterdagavond een wagen tegen hun toonzaal reed en vluchtmisdrijf pleegde. De schade is groot. De brandweer kwam ter plaatse om het gapende gat in het glas te dichten.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond even na 19 uur. De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk. De bestuurder van het voertuig reed na het ongeval dan ook gewoon door, maar liet dus wel een kleine ravage achter. De grote glaspartijen aan de zijkant van de toonzaal werden door de harde klap verbrijzeld. Binnen lagen de glasscherven verspreid. De politie kwam ter plaatse en is ondertussen een sporenonderzoek gestart. Om de garage opnieuw water- en winddicht te maken, kwam de brandweer ter plaatse om grote panelen tegen het glas te plaatsen. Daardoor is de autogarage terug beveiligd. Er zal zo snel als mogelijk een nieuwe vitrine geïnstalleerd worden. De garagehouders doen in de tussentijd een oproep naar getuigen. Omdat het ongeval gebeurde langs een grote baan, is de kans niet onbestaande dat iemand iets heeft gezien. Wie iets gezien heeft of meer weer, kan terecht bij de lokale politie of mailen naar info@renaultdecleir.be.